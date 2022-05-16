Kartal göze girdi!

Beşıktaş'ın 9 kişi kalmasıyla ataklarını iyice sıklaştıran Göztepe, son vuruşlardaki başarısızlıklar ve genç kaleci Emre Bilgin'in kurtarışları nedeniyle aradığı golü bir türlü bulamazken, 75. dakikada bir kırmızı kart daha çıktı. Göztepeli Adis Jahovic, Necip'e sert müdahalesi sonrası VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı gördü. Siyah beyazlı takım böylece ligde son haftaya permansını yükselterek girdi.
Beşıktaş'ın 9 kişi kalmasıyla ataklarını iyice sıklaştıran Göztepe, son vuruşlardaki başarısızlıklar ve genç kaleci Emre Bilgin'in kurtarışları nedeniyle aradığı golü bir türlü bulamazken, 75. dakikada bir kırmızı kart daha çıktı. Göztepeli Adis Jahovic, Necip'e sert müdahalesi sonrası VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı gördü. Siyah beyazlı takım böylece ligde son haftaya permansını yükselterek girdi.
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