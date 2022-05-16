Haberler Beşiktaş Kartal göze girdi!

Kartal göze girdi!

Rosier ve Josef atıldı, Welinton ile Ghezzal sakatlandı. Larin ve Josef’in golleriyle galip gelensiyah beyazlılar, bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste 2 maç kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kartal göze girdi!
Beşıktaş, ligden düşen Göztepe'ye konuk olduğu ilginç maçı 2-0 kazandı. Dakikalar daha 19'u gösterirken Rosier ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Siyah beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen 27'de Larin'le öne geçti. 5 dakika sonra ise Josef farkı 2'ye çıkardı. Sambacı 37'de bir kez daha sahneye çıktı; ama bu kez sert hareketi sonrası direkt kırmızı kart görererek oyundan atıldı.

Beşıktaş'ın 9 kişi kalmasıyla ataklarını iyice sıklaştıran Göztepe, son vuruşlardaki başarısızlıklar ve genç kaleci Emre Bilgin'in kurtarışları nedeniyle aradığı golü bir türlü bulamazken, 75. dakikada bir kırmızı kart daha çıktı. Göztepeli Adis Jahovic, Necip'e sert müdahalesi sonrası VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı gördü. Siyah beyazlı takım böylece ligde son haftaya permansını yükselterek girdi.
DİĞER
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!
Kerem Bürsin'in sosyal medya fenomenlerine yaptığı eleştiriden eski aşkları Seranay Sarıkaya ve Hande Erçel de nasibini aldı
Kanarya'da iki isme talip var!
İstanbul bordo mavi! İşte görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
9 kişi Kartal İzmir'de uçtu!
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! G.Saray'da seçim öncesi Özbek'ten flaş hamle! 01:07
Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! Üründül'den F.Bahçe taraftarına övgü! 00:40
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 00:37
Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! Galatasaray'ın Yunus Akgün planı belli oldu! 00:31
Kanarya'da iki isme talip var! Kanarya'da iki isme talip var! 00:26
Daha Eski
G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi G.Saray'dan Kerem resti! O teklif reddedildi 00:24
Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı Toroğlu'dan Kartal sözleri: Kanayan yaraları kesti attı 00:22
Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! Toroğlu penaltı beklenen pozisyonu değerlendirdi! 00:22
Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Rosier'in kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:21
İsmail Kartal: İkincilik önemli! İsmail Kartal: İkincilik önemli! 00:21
F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu F.Bahçe işini son haftaya bıraktı! İşte puan durumu 00:21