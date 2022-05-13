‘Şaklaban’ lafını Ali Koç’a demedim

F.Bahçe derbisi öncesinde Dolmabahçe'de taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını söyleyen Başkan Çebi, şaklaban ve şebek ifadeleriyle sarı- lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u hedef almadığını söyledi. Fenerbahçeli bazı sosyal medya hesaplarının, söylemlerini çarpıttığını ifade eden başkan Çebi, şunları kaydetti: "Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de F.Bahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve özellikle Rahmi Koç, Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Beşiktaş'a canı gönülden, karşılık beklemeden destek veren bir Rahmi Koçumuz var. Abimizdir, büyüğümüzdür, çok büyük değerimizdir. Onun soyadını taşıyan evladına bizim böyle bir ifade kullanmamız söz konusu değildir."