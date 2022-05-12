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Tahkim'den Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki kural hatası başvurusuna cevap!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında bir pozisyonla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmada kazanılan endirekt serbest vuruşun hakem tarafından usüle aykırı şekilde kullandırıldığı iddiasıyla kural hatası başvurusunda bulunmuştu. TFF Tahkim Kurulu, yapılan toplantı sonrası söz konusu pozisyonun müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı nedeniyle itirazı reddetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 18:32 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 18:45
Tahkim'den Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki kural hatası başvurusuna cevap!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir." denildi.

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