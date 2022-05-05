Adam için 500 bin az!

Sörloth'a alternatif olacak ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen Adam Martin oldu. 29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia geldi. Haberde Beşiktaş'ın 500 bin euro'luk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken, "Paksi kulübü, Güney Kore'den gelen 1 milyon euro'luk teklifi bile geri çevirdi" ifadelerine yer verildi.
Sörloth'a alternatif olacak ikinci bir santrfor arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Macaristan'ın Paksi takımında forma giyen Adam Martin oldu. 29 golle Macar Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alan golcü için ülkenin en büyük gazetesi Nemzeti Sports'tan ilginç bir iddia geldi. Haberde Beşiktaş'ın 500 bin euro'luk teklif yapması durumunda teklifin reddedileceği belirtilirken, "Paksi kulübü, Güney Kore'den gelen 1 milyon euro'luk teklifi bile geri çevirdi" ifadelerine yer verildi.