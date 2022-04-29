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Seçim 22-29 Mayıs'ta

Olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamaz ise 29 Mayıs’ta yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Seçim 22-29 Mayıs'ta

Beşiktaş'ın 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs Pazar günü yapılmasına, bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini belirtildi. Açıklamada, "Seçimli Genel Kurul Toplantımızın 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır" denildi.

250 ÜYE İMZASI ŞART

Tüm Kurulların Başkan adaylarının en geç 19 Mayıs 2022 Perşembe günü 17.00'ye kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylık başvurularını yapmaları gerekiyor. Seçimlerde Kulüp başkanlığına aday olabilmek için her bir adayın en az 250 kongre üyesi tarafından dilekçeyle önerilmesi gerekmektedir. Her bir başkan adayının toplaması gereken en az 250 imzalı dilekçe; noter tasdikli veya Divan Başkanlığında divan yöneticisi huzurunda ıslak imzalı şekilde hazırlanmış olmalı.

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