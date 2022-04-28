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Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 18:14
Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Gökhan Töre'nin takımdan ayrı çalıştığı basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismal'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. İdman, taktik çalışması sonrası oynanan çift kale maçla noktalandı.

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