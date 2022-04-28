BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay sözler! "En kısa sürede yollar ayrılmalı"

HİÇ KİMSEYİ ÜZMEDİ

Beşiktaş kadrosunun çok ciddi bir kalite problemi var, bu tartışılmaz bir gerçek. Kaliteli oyuncuların çabalarıyla diğerleri da ayakta kalabilir ve bu sezon böyle boş geçmezdi belki ama onu başaracak teknik adam yoktu kenarda. Sergen Yalçın bu sezon asla işine motive olmadı ya da olamadı, sonrasında göreve gelen Önder Karaveli ise annemin deyimiyle "Aferin delisi" rolü üstlendi. Asla zevahire dokunmadı, rakipler dahil kimseyi kırmamayı iyi teknik adamlık olarak sundu bizlere.