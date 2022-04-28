BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den olay sözler! "En kısa sürede yollar ayrılmalı"

EN AZ 15 KİŞİ YOLCU
En önemlisi bu işler çok çabuk yapılmalı ve ardından kadro mühendisliğine geçilmelidir. Çünkü gerçekçi davranılacak ise eğer Beşiktaş transferin en hareketli takımı olmak zorundadır. En başta kimi kalitesizliğinden, kimi oynamaya değil keyif çatmaya geldiğinden, kimi de yaş haddinden ayrılması gereken isimlerle en kısa sürede yollar ayrılmalıdır.
Yani N'Sakala, Douglas, Mehmet Topal, Oğuzhan, Teixeira, Ljajic, Larin, Lens, Gökhan Töre, Batshuayi, Pjanic, Güven Yalçın, Kenan Karaman, Salih Uçan ve artık çok yaşlanan Atiba (Beşiktaş tarihinin en başarılı yabancılarından biridir, kesinlikle onore edilmelidir), dahil yeni sezonda bu takıma fayda sağlamayacak isimlerle bağlantı koparılmalıdır.
KADRONUN TEMELİ
Gidenlerle vedalaştıktan sonra eldeki listeye bakılmalı... Bana göre o listede, Ersin, Rıdvan, Montero, Welinton, Necip, Umut Meraş, Josef de Souza, N'Kouduo, Ghezzal, Rosier, Gedson Fernandes, Serdar Saatçi, Kerem Kalafat, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş dışında kimse yok ve olmamalı... İşte bu temel üzerine kesinlikle nokta atışı transferler yapılmalı ve Beşiktaş gelecek yıllarını kurgulamalıdır.