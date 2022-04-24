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Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Norveçli eski golcü John Carew'i şoke eden bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre eski golcü, 6 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:37
Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle ülkesi Norveç'te hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir...

Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

Siyah beyazlıların dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı.

Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Carew'in ağustos ayında bu suçlamayla ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Carew'in 2014-19 yılları arasında 1.5 milyon sterlin gelir beyan etmemekle de suçlandığı ve toplamda 27 milyon sterlinlik servetini sakladığı kaydedildi.

Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

6 YIL HAPİS!

Haberde başsavcı Marianne Bender'in açıklamalarına yer verilirken Carew'in suçlu bulunması halinde altı yıla kadar Hapis Cezası alabileceği belirtildi. Bender açıklamasında, "Bu çok ciddi bir dava çünkü uzun yıllar boyunca vergi kaçırmakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

"BİR AN ÖNCE BU DURUMU DÜZELTMEK İSTİYOR"

Carew'in avukatı Berit Reiss-Andersen ise müvekkilinin aldığı bir tavsiye sonrasında bu durumun yaşandığını belirterek, "John, yanlışlıkla kendisini Birleşik Krallık'ta vergi mükellefi sandı. Bu durumu bir an önce düzeltmek istiyor." açıklamasında bulundu.

Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetmişti.

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