Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı

Siyah beyazlıların dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı.

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre; Carew'in ağustos ayında bu suçlamayla ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Carew'in 2014-19 yılları arasında 1.5 milyon sterlin gelir beyan etmemekle de suçlandığı ve toplamda 27 milyon sterlinlik servetini sakladığı kaydedildi.