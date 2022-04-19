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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

Yeni hocası Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim listeye eklendi. Siyah-beyazlılar, hücum hattında bekleneni veremeyen Michy Batshuayi'nin yerine 1.93 boyundaki Polonyalı forvet Adam Buksa'yı gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu sonrasında yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Beşiktaş'ta hareketlilik artıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

Siyah Beyazlılar, Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth için girişimlerini sürdürürken, Fransız hocanın iki forvet takviyesi birden istediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

GEÇEN SEZON PARLADI

Takvim'in haberine göre yönetim, Sörloth'tan sonra listeye bir isim daha ekledi. Bu ismin, ABD Ligi ekiplerinden New England'ta forma giyen Adam Buksa olduğu öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Polonyalı forvetin kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

Beşiktaş yönetiminin, 25 yaşındaki Buksa'nın menajeriyle temasa geçme kararı aldığı belirlendi. İsmi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

HAVADAN ÇOK ETKILI

2020 yılında Pogon'dan 4.2 milyon Euro karşılığında New England'a transfer olan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon 32 maçta 17 gol ve 4 asistlik performansıyla alkış topladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a dev forvet! Batshuayi'nin yerine Adam Buksa

Bu sezon 7 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan 1.93 boyundaki Buksa özellikle hava hakimiyeti ve kafa golleri ile ön plana çıkıyor.

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