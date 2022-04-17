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GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Hakan Keleş'in çalıştırdığı Karadeniz temsilcisi ise sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu müsabaka öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 19:32 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 19:42
GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Beşiktaş, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'a konuk olacak. Zorlu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Beşiktaş'ta cezalı durumda olan Welinton kadroda yer almıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER
GZT Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz Behich, Hamidou, Flavio, Shapi Suleymanov, Chiquinho, Sergio, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Necip, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Giresunspor - Beşiktaş maçı 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ISMAEL İLE 4 PUAN ADI
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı 2 maçta birer beraberlik ve galibiyet aldı. Ismael yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde ise Alanyaspor'u 4-1 yendi.

SON 5 MAÇTA 6 PUAN
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Aytemiz Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1) ve Trabzonspor (1-1) maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, söz konusu dönemde Galatasaray ile oynadığı derbi maçında ise 2-1 mağlup ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Beşiktaş, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasman maçında ise Galatasaray'a yenilirken, Trabzonspor ile berabere kaldı.

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