TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron'un talipleri artıyor

Corriere dello Sport'un haberine göre, Başkan Claudio Lotito ve sportif direktör Igli Tare, Patric'i ikna etmek için yeni bir teklif sunacak. Şu anda 750 bin euro artı bonus alan İspanyol stopere Lazio 1 milyon euro ve bonus teklif edecek. Valencia'nın teklifi ise yılda 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın da Valencia'nın ödediği rakamı teklif etme konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor.