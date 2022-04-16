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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron'un talipleri artıyor

Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Siyah beyazlıların stoper adayları arasında ilk sırada yer alan isim Patric Gabarron. Lazio'nun sözleşme yenilemek istediği isim için İspanyol ekibi de devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron için dev kapışma!

Siyah-beyazlılar bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ta takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri de stoper mevkii olacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron için dev kapışma!

Sezon sonunu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'nın 1.5 milyon euro ve 1+1 yıllık anlaşmayı kabul etmediği ortamda Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron için dev kapışma!

İlk hedef Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan İspanyol stoper Patric Gabarron. 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kulübü Lazio sözleşme yenilemeye hazır, ancak Valencia da devrede. Beşiktaş bu iki devi geçip, Patric'e siyah- beyazlı formayı giydirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron için dev kapışma!

Corriere dello Sport'un haberine göre, Başkan Claudio Lotito ve sportif direktör Igli Tare, Patric'i ikna etmek için yeni bir teklif sunacak. Şu anda 750 bin euro artı bonus alan İspanyol stopere Lazio 1 milyon euro ve bonus teklif edecek. Valencia'nın teklifi ise yılda 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın da Valencia'nın ödediği rakamı teklif etme konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor.

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