TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın istediği Patric Gabarron'un talipleri artıyor

Siyah-beyazlılar bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ta takviye yapılacak öncelikli bölgelerden biri de stoper mevkii olacak.
Sezon sonunu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'nın 1.5 milyon euro ve 1+1 yıllık anlaşmayı kabul etmediği ortamda Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı.
İlk hedef Lazio'dan ayrılmaya hazırlanan İspanyol stoper Patric Gabarron. 28 yaşındaki tecrübeli stoper için kulübü Lazio sözleşme yenilemeye hazır, ancak Valencia da devrede. Beşiktaş bu iki devi geçip, Patric'e siyah- beyazlı formayı giydirmek istiyor.