Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" vefatının 33. yılında anıldı!

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
İşte o paylaşım:
Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaşımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten'i vefatının 33. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/MYDbSvNkcR— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 15, 2022