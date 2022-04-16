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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" vefatının 33. yılında anıldı!

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden eski başkanı ve oyuncusu, 'Baba Hakkı' lakabıyla bilinen Hakkı Yeten vefatının 33. yıl dönümünde de unutulmadı. Efsane isim mezarlığı başında düzenlenen anma töreni ile anıldı. Törene Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri de katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:18
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" vefatının 33. yılında anıldı!

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İşte o paylaşım:

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