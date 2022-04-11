Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi ise transfer sezonunda yaşanacak pazarlıklar sonrası rakamın 10 milyon avroya yükseleceğini ön görüyor.

ISMAEL'İN GELİŞ SEBEBİ

Beşiktaş yönetiminin Valerien Ismael'i tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri transfer geliri sağlaması. Başarılı teknik adam, genç oyuncuları kısa sürede parlatarak yüksek bedellerle satışına katkıda bulunuyor. Fransız çalıştırıcının gelecek sezon sonunda en az üç oyuncunun Avrupa'ya transferini sağlamak olduğu öğrenildi.