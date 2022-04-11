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Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, Valerien Ismael'in yeni sistemiyle beraber adeta başka bir kimliğe büründü. Rıdvan Yılmaz, yeni sistemde çok daha verimli bir performans sergilerken, bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatını çekti. Sezon sonunda Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen takımlar için de, bonservis rakamı belirlendi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:00
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor ama altyapısından yetiştiği kulübüne ciddi gelir sağlayarak...

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

Siyah beyazlıların sahasında Alanyaspor'u muhteşem bir futbolla 4-1 yendiği maçta genç sol bek oldukça başarılı bir performans sergiledi. İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelerek maçı izleyen temsilciler, oyundan çıkarıldığında Valerien Ismael'in özel olarak tebrik ettiği 21 yaşındaki oyuncuya hayran kaldı.

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

PAZARLIK KIZIŞACAK
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Serie A'dan Torino ile Almanya Bundesliga'dan Stuttgart, sezon sonunda genç oyuncuyu kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışacak. Şu anda en yüksek teklifi veren takımın 6 milyon avro seviyesine ulaştığı öğrenildi.

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi ise transfer sezonunda yaşanacak pazarlıklar sonrası rakamın 10 milyon avroya yükseleceğini ön görüyor.

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi! 10 milyon euro...

ISMAEL'İN GELİŞ SEBEBİ
Beşiktaş yönetiminin Valerien Ismael'i tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri transfer geliri sağlaması. Başarılı teknik adam, genç oyuncuları kısa sürede parlatarak yüksek bedellerle satışına katkıda bulunuyor. Fransız çalıştırıcının gelecek sezon sonunda en az üç oyuncunun Avrupa'ya transferini sağlamak olduğu öğrenildi.

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