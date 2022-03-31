BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Valerien Ismael'in Trabzonspor derbisi taktiği! Galibiyet planı...

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Liderlik koltuğunda oturan rakibin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını analiz eden teknik direktör Valerien Ismael, bordo-mavililere karşı maçın taktiğini de büyük ölçüde belirledi.

Futbolcularıyla ve ekibiyle yaptığı konuşmalarda Karadeniz ekibinin karşılaşmaların ilk yarısında savunmada daha fazla zayıf kaldığını ifade eden Fransız teknik adam, golü erken bularak skor avantajını ellerine geçirmek istediklerini söyledi.