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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Valerien Ismael'in Trabzonspor derbisi taktiği! Galibiyet planı...

Takımın başına Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, yeni hocasıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Oyuncularını zorlu maça motive eden Fransız teknik adam, bordo-mavilileri mağlup etme planını da hazırladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Valerien Ismael'in Fırtına'yı yıkma planı!

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Liderlik koltuğunda oturan rakibin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını analiz eden teknik direktör Valerien Ismael, bordo-mavililere karşı maçın taktiğini de büyük ölçüde belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Valerien Ismael'in Fırtına'yı yıkma planı!

Futbolcularıyla ve ekibiyle yaptığı konuşmalarda Karadeniz ekibinin karşılaşmaların ilk yarısında savunmada daha fazla zayıf kaldığını ifade eden Fransız teknik adam, golü erken bularak skor avantajını ellerine geçirmek istediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Valerien Ismael'in Fırtına'yı yıkma planı!

Şok preslerle Trabzonspor'un savunma dengesini bozmak isteyen Ismael, ardından da ikinci 45 dakikada daha dengeli bir futbolla sahadan istediği sonucu alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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