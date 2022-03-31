Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz transfer hamlesi! Peter Barath...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz transfer hamlesi! Peter Barath...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, koşan ve pres yapan bir takım yaratmak isteyen Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 20 yaşındaki genç ön libero Peter Barath'ı takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan sürpriz transfer hamlesi! Peter Barath...

Çok koşan ve önde pres yapan bir takım kurmak isteyen Valerien Ismael, 20 yaşındaki Peter Barath'ı takibe aldı. Fransız çalıştırıcı yönetime genç ön libero için "Bize önemli katkılar sağlayabilir" şeklinde bir rapor sundu.

Macar ekibi Debrecen'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Barath'ın da sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Piyasa değeri 400 bin euro olan genç oyuncuyu çok beğenen Ismael, düşük maliyetle kar edilecek bir oyuncu olduğu için Barath'ın da mutlaka alınması yönünde istekte bulundu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…
Genç iş adamı Sinan Tuna Miami'de satın aldığı milyon dolarlık villasıyla Hollywood yıldızlarına komşu oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor