‘Takım bu hale nasıl geldi?’

Ismael, takımı hem Trabzon maçına hazırlıyor hem de bazı sorunları çözmek için adım atıyor. Fransız hocanın en büyük şaşkınlığı ise geçen sezon şampiyon olan takımının bu sezon nasıl böyle düşüş yaşadığı oldu. 47 yaşındaki hocanın, sezonun geneli hakkında Türk antrenörlerden bilgi aldığı belirtildi.

'SİSTEMİME ÇOK YAKIN'

Göreve başlamadan önce Beşiktaş'ın geçen sezonki maçlarını da izleyen Valerien, Sergen Yalçın'ın önde baskılı ve tempolu oyununu, kendi futboluna benzetti. Defansif disiplinin daha fazla önde olması gerektiğini belirten Valerien, kapsamlı bir rapor istedi. Takımın genel iskeletinin kendi sistemine uyacağını söyledi.