Gedson Fernandes'i izliyor

Valerien Ismael, yeni takımının videolarını izlerken Rizespor'da kiralık oynayan Gedson'u da takip etti. Brezilyalı oyuncunun tam aradığı hem top yapan, hem de çok güçlü bir oyuncu olduğuna işaret eden Fransız hoca, teknik heyetine Josef ve Gedson'la beraber orta sahasını oluşturacağını söyledi.
Valerien Ismael, yeni takımının videolarını izlerken Rizespor'da kiralık oynayan Gedson'u da takip etti. Brezilyalı oyuncunun tam aradığı hem top yapan, hem de çok güçlü bir oyuncu olduğuna işaret eden Fransız hoca, teknik heyetine Josef ve Gedson'la beraber orta sahasını oluşturacağını söyledi.