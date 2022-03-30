Haberler Beşiktaş Gedson Fernandes'i izliyor

Gedson Fernandes'i izliyor

Valerien Ismael, yeni takımının videolarını izlerken Rizespor'da kiralık oynayan Gedson'u da takip etti. Brezilyalı oyuncunun tam aradığı hem top yapan, hem de çok güçlü bir oyuncu olduğuna işaret eden Fransız hoca, teknik heyetine Josef ve Gedson'la beraber orta sahasını oluşturacağını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Gedson Fernandes'i izliyor
Valerien Ismael, yeni takımının videolarını izlerken Rizespor'da kiralık oynayan Gedson'u da takip etti. Brezilyalı oyuncunun tam aradığı hem top yapan, hem de çok güçlü bir oyuncu olduğuna işaret eden Fransız hoca, teknik heyetine Josef ve Gedson'la beraber orta sahasını oluşturacağını söyledi.
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