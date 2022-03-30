1 TL’ye idman

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı Valerien İsmael, cuma günü Vodafone Park'ta yapılacak idmanı taraftara açtı. İdmanda Ismael ve yardımcıları, siyah-beyazlı taraftarlarla buluşacak. İlk sınavını zorlu Trabzon deplasmanında verecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, takımının da moral ve motivasyonunu arttırmaya çalışacak. Kulüpten yapılan açıklamada "1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenmanın biletleri 1 TL'den satışta" denildi.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Trabzon maçı hazırlıklarını kondisyon ve taktik çalışmasıyla. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Bugünkü idman saat 11.00'de.