Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mohamed Elneny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mohamed Elneny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine müjdeyi duyurdu.
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Romano'nun aktardığı bilgilere göre Haziran 2022'de Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek Mohamed Elneny, geleceğine ilişkin son kararı verdi.
Buna göre Elneny, sezonun sona ermesiyle beraber bonservisini eline alacak. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal ile yeni kontrat imzalamayacak ve İngiliz kulübüyle de bu konuya dair herhangi bir görüşme yapmadı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR
Öte yandan Süper Lig'de Mohamed Elneny için adeta transfer savaşı başladı.
Yıldız futbolcu için bonservis ücreti vermek istemeyen iki kulüp de, Mohamed için girişimlerini sürdürüyor.
Mohamed Elneny, bu sezon toplamda 10 müsabakada forma giyerken 1 gol üretti ve 422 dakika sahada kaldı.