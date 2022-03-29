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Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen Arsenal'in Mısır'lı yıldızı Mohamed Elneny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Beşiktaş ve Trabzonspor'un transferi için uğraştığı Mohamed Elneny, 2. Türkiye serüveninde bedelsiz transfer olabilir. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 16:08
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mohamed Elneny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine müjdeyi duyurdu.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

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Romano'nun aktardığı bilgilere göre Haziran 2022'de Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek Mohamed Elneny, geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

Buna göre Elneny, sezonun sona ermesiyle beraber bonservisini eline alacak. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal ile yeni kontrat imzalamayacak ve İngiliz kulübüyle de bu konuya dair herhangi bir görüşme yapmadı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR
Öte yandan Süper Lig'de Mohamed Elneny için adeta transfer savaşı başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer müjdesi! Mohamed Elneny...

Yıldız futbolcu için bonservis ücreti vermek istemeyen iki kulüp de, Mohamed için girişimlerini sürdürüyor.

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