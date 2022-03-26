Beşiktaş Başkanı Ahmet Çebi, Valerien İsmael'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Başkan Çebi, "Hocamıza güvenimiz sonsuz. Plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandığımız için davet ettik. Bundan sonra Beşiktaş'a vereceği katkılar için İstanbul'da. Gençlere önem veren, taraftarına hırslı futbol seyrettirebilecek olan, koşan bir takım izletecek hocalar, bu projenin parçası olacaktır. İnşallah Ismael hoca ile süreç uzun olacaktır. Savaşçı bir ruh görüyorum karşımda" ifadelerini kullandı.

BEN KİMSEYİ GÖNDERMEDİM

Beşiktaş Başkanı Çebi, göreve getirdiği bütün isimlerin her zaman arkasında olduğunu ifade etti. Ahmet Nur Çebi, "Sergen hocam zor günler geçirirken, sonuna kadar arkasında durdum. Benim gitmem gerekiyor dediği zamana kadar. Önder hocada da öyle. Bugüne kadar ben teknik direktör göndermedim, gidenler oldu. Valerien İsmail benim sözleşme imzaladığım 2'nci teknik direktör. Abdullah Avcı benim imzaladığım bir sözleşme değildi. Önder hoca zaten benim hocamdı. İkinci hocam Ismael'dir. Yani 4 değil, 2'nci teknik direktör" dedi.

ÖNDER HOCAMIZ YİNE BİZİMLE

Önder Karaveli'nin projelerinin bir parçası olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Çebi, "Önder hocamız projemizin bir parçası olmaya devam edecektir. Bizimle beraber. Maalesef ona saygı göstermek istemeyenlerin linç politikalarıyla karşı karşıya kaldı, yorgun hissetti. Bu sebeple kendisinin görevine başkasının getirilerek daha çok katkı vereceğine inandığını söyledi. Çok katkı verdi, vermeye de devam edecektir" diye konuştu.

ÜÇ KUPAYLA TAÇLANDIRDIK

Başkan Çebi, "2.5 yıllık dönemimde ekonomik, idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, düzelterek kulübe katkı verecek hale getirecek bir süreç geçirdik. Çok şükür 3 kupa alarak süreci taçlandırdık. Bundan sonrası için maddi ve manevi anlamda yeni stratejiler söz konusu" dedi.

LAKABI TERMİNATÖR OLABİLİR

Uzun zamandır 3-4-3 formasyonunu kullandığını ifade eden Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, "Ben 3 yıldan bu yana 3-4-3 ile takımlarımı oynatıyorum. Neredeyse 150 maç. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri... Premier Lig ekiplerine karşı oynadık. Bununla birlikte farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular var" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, hocaya 'Terminatör' benzetmesi yapılmasından rahatsız olmayacaklarını söyledi.

ABUK-SUBUK İŞ YAPMAM

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu gelsin, şu meşhur gelsin diyen bir başkan olmadım. Türk futbolunun geleceğine katkı verebilecek isimlerle yürümeyi tercih ettim. Altına imza attığım hocaların yanında durmaya devam edeceğim, yeter ki pes etmesinler. Umarım Beşiktaş taraftarı benim gibi düşünür, sahip çıkar. Beşiktaş'a pahalıya gelecek abuk subuk bir şeyi laf olsun diye yapmayacağım" yorumunu yaptı.