Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael için flaş yorum! "Neden böyle bir karar alındı?"

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması başladı. Önder Karaveli ile istediği sonuçları alamayan siyah beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğuna 46 yaşındaki Fransız Valerien Ismael getirildi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan flaş bir yorum yaptı. Özbostan, "Genç bir teknik direktör ama neden böyle bir karar alındı bir anda? Hemen takıma getirip teslim ettiler. Herhalde bunun ciddi bir kumar olduğunun farkındalardır. Belki de Trabzonspor maçını kazanır ve camia alkışlarla karşılar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)