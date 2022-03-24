Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Valerien Ismael, daha resmi imzayı atmadan kadro planlamasına başladı. 46 yaşındaki Fransız teknik adam, Ersin Destanoğlu, Anderson Talisca ve Miralem Pjanic konusu başta olmak üzere yönetimden birçok istekte bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Beşıktaş, teknik direktörlük için Valerien İsmael'le anlaşırken, önceti gün Vodafone Park'ta yapılan video konferans görüşmesinin de detayları ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısı, hedefleri, transfer bütçesi gibi konularda bilgi verirken Fransız çalıştırıcı da yönetimden isteklerini bildirdi. Çalışmaları tamamen gelecek sezon için yapmaya başlayan siyah-beyazlılarda İsmael'in istekleri ise takviyeler konusunda oldu. Buna göre 46 yaşındaki hocanın şu taleplerde bulunduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

ELDEKİLER ALTERNATİF

Ödemeleri mümkün olduğunca aksatmazsanız sevinirim. Para alamayan oyuncu hevesli olmaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı çok büyük kar elde etmediğiniz sürece elde tutmaya çalışın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Miralem Pjanic ve Barcelona ile bir sezon daha anlaşabilirseniz kalması çok daha faydalı olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Stoper için görüştüğünüz isimler genç ve gelişime açık olsun. Bana oyunu hızlı oynalabilen biri lazım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Anderson Talisca ile anlaşabiliyorsanız mutlaka alın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

Mutlaka ama mutlaka A klas bir forvet gerekiyor. Kadronuzdaki isimler ancak alternatif olacak düzeyde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

FORVET KOLAY OLMAYACAK
Yönetimin bu isteklerin çoğuna 'tamam' dediği belirtilirken, en büyük sıkıntının forvet transferinde yaşanacağının altını çizdiler. Anderson Talisca konusunda ise Valerien İsmael'e büyük oranda söz verildiği de gelen haberler arasında. Beşiktaş yönetimi ve İsmael'in İstanbul buluşmasında bir transfer listesi oluşturmaya başlayıp belirlenecek adaylar üzerinden görüşmelerin start alacağı da kulislerde konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

KARAVELİ'YE 'OKEY'
Merak edilen yıllık ücreti ise 750 bin euro... Bu rakamı kabul eden Ismael'in ayrıca Önder Karaveli ile de çalışmaya tamam derken, teknik ekipte başka isimler de olacak. Fransız hoca, 2 yardımcısıyla birlikte İstanbul'a gelecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

BUGÜN GELMESİ BEKLENİYOR
1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Valerien İsmael'in geleceği tarih de belli oldu. Fransız çalıştırıcının bugün İstanbul'da olacağı kaydedildi. İşleri tamamlanan İsmael, İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra imzayı atacak ve çalışmalarına başlayacak. Deneyimli teknik adam Trabzonspor maçında takımın başında olacak. İsmael'in bugün 18.00'deki idmana çıkabileceği de konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael hızlı başladı! İşte yönetimden istekleri

ADA'DA DA GENİŞ YANKI BULDU
Ismael'in Beşiktaş'ın başına geçmesi İngiliz basınında da geniş yankı buldu. Haberde, Valerien Ismael'in Barnsley takımıyla iyi işlere imza attığı fakat aynı başarıyı West Brom'da yakalayamadığına vurgu yapıldı. Kazanması gereken bir takımda savunmaya ağırlık vermesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olduğuna değinildi.

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