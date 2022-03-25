Beşiktaş'ta Valerien Ismael imzayı attı! İşte ilk sözler

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı sona erdi. Fransız Valerien Ismael ile anlaşan siyah beyazlılarda, tecrübeli teknik adam için imza töreni düzenledi.

VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR



Başkanımıza ve Ceyhun beye bana gösterdikleri güven ve inanç için teşekkür ederim. Kalbim şu an gururla dolu. Çok iyi biliyorum, Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim.



Hırslı bir antrenörüm. Bu tip yüksek mücadelelere girmek konusunda da her zaman istekliyim. Burası gerçekten çok büyük bir kulüp. Burada bulunmak benim için gerçekten gurur verici.

Bu kulüple ve taraftarla aramda çok önemli bir bağlantı var. Beşiktaş, kazanma bakış açısına sahip; ben de aynı bakış açısına sahibim. Bunu başarmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu yolda birlikte mücadele etmeye tamamen hazırız.

Bu kulübün gerçekten çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Henüz bir araya gelmemiş olsak da tutkularını ilk günden sosyal medyadan bana hissettirdiler. Bu da gerçekten bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Biz siyahla beyazı bugünden itibaren kanımızda hissetmeye başlıyoruz.

Bu sezon kalan 8 maçımız var. Bu 8 maçta, kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Bu 2 ay, kimlerle bu oyunu inşa edebiliriz konusunda bize çok yardımcı olacak. Oyuncuların analizini yapacağız.

Oyun felsefem, tamamen yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek bir enerji gerekiyor. Bu enerjiyi özellikle iç sahada taraftara da hissettirmeniz gerekiyor. İşin fiziksel tarafına çok yoğun bir şekilde çalışmalısınız.

Beşiktaş, zaten topa sahip olan bir takım. Ligi domine etmeye çalışan bir takım. Tempoyla birlikte bunu da birleştirmeniz gerekiyor. Bütün bunları yapabilmek için oyuncu grubuyla belirli bir zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Bunları çalışmamız gerekiyor.

Benim şu anda buraya gelmiş olmamı da ligi ve oyuncu grubunu tanıma açısından doğru bir zamanlama olarak görüyorum.

Ben, yaklaşık 3 yıldır takımlarımı 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçlık bir deneyimden bahsediyoruz. Benim uzmanlaştığım bir alan.



Beşiktaş taraftarı kenarda maçı kazanmak için her şeyini veren bir teknik direktör görecekler.

Ceyhun Kazancı ile kadro düzeni hakkında uzun süredir konuşuyoruz. Ligi ve oyuncu yapısını tanımak istiyorum. Seneye kimler ile devam edebiliriz bakacağız. Bizim beklentilerimize kimler karşılık verebilir bunu anlamaya çalışacağız.

Bir teknik direktörün en önemli rollerinden biri oyuncu geliştirmektir. Belki şu anda çok göz önünde olmayan ama kalitesiyle bizim oyun felsefemize çok yardımcı olacak oyuncular var, bunları keşfetmeye çalışacağız.

Futbolda kazanmak her zaman şart. Sadece Türkiye değil her yerde. Kalan 8 hafta bir fırsat. Trabzonspor maçı da bizim için bir fırsat, bir şans. Korkmak diye bir şey yok. Biz Beşiktaş'ız, bu ligin son şampiyonuyuz.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR



Hocamıza güvenimiz sonsuz. İyi araştırdık, plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandık. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz.

Başkanlık sürecimde idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizledik. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi olacak.

Birçok kontratımız bitiyor. Sonraki sezon elimiz daha rahat edecek. Kendimizi yapılandırma şansı bulacağımız yeni bir süreç başlayacak.

Özellikle Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sergen hocamdan sonra takımı sırtladı. Ancak kendisi nedenini bilmediğimiz şekilde yıpranarak Beşiktaş'ın iyiliği için göreve devam etmek istemediğini belirtti.

Yeni teknik direktörümüz ciddi çalışma ürünüdür. Bu çalışmada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz doğru bir karar aldı ve Valerien Ismael hocamızla görüşmelere başladık.

Beşiktaş için en doğru olanın Valerien Ismael olduğuna karar verdik.

Valerien Ismael bir çalışma ürünüdür ve verilen karar, yönetim kurulu kararıdır. Ceyhun Kazancı önderliğinde çalışma yapıldı ve sonrasında karar verildi. Emeği olanlara teşekkür ederim. Valerien Ismael'den umutluyuz ve ümitliyiz. Her zaman desteğimizi hissedecek.