Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? "Transferin olması için..."

Ali Naibi : Gerçekleşirken bizi en çok zorlayan transfer Barcelona'dan Adriano'ydu. Geliş hikayesinde zorlanmıştık. Adriano tam gelecekken havalimanında bir patlama yaşanmıştı. Ertesi gün gelecektik. Eşi bu konunun kapandığını ve kesinlikle gitmeyeceklerini söyledi. Biz 1 hafta daha kaldık orada kendisini ikna etmeye çabaladık. Uzun süren görüşmelerin sonunda gelmişti. Hatta ilk defa bir oyuncuyu imza atmadan getirmiştik. 1.5 gün süre istemişti güvende olduğunu hissetmek için ama geldikten 5-6 saat sonra imzayı atmıştı.

En heyecanlandığım transfer Pepe, Mario Gomez ve Medel'di. Hepsi de öyle böyle Beşiktaş'a faydalarda bulundu. Pepe transferinde de zorluklar olmuştu. O dönem uzun süre sonra Real Madrid'ten ayrılacaktı ve talipleri çoktu. Bunların arasında Paris Saint Germain'de vardı. Ancak Pepe karakter olarak, bir yere gidip de rotasyon oyuncusu olmayı kabul etmeyecek bir karakterdi. O yüzden en başından beri bize çok sıcak baktı. Ekonomik şartlar da iyi olunca değerlendirdi.