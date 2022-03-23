Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? "Transferin olması için..."

Arsenal'in futbol direktörü Raul'ü o zaman. Raul içeri girdiğinde direkt bize döndü ve dedi ki bu numaralarla beni kandıramazsınız istediğimiz rakamı vermeden oyuncuyu bırakmayacağım dedi. Orada kaldı transfer. Ospina'da gelmek için epey çabalamıştı.
Opare ilk geldiğinde komik bir anımız olmuştu. Geldi tesisleri gösterdik. Sonra kendisine yaşayacağı ev ve arabasını verecektik. Araba da Audi markaydı. Opare döndü, ben Daniel Opare'yim. Real Madrid'te, Porto'da oynadım. Buna mı bineceğim, buna siz binin dedi. Bir anda şok olmuştuk. Alıştıktan sonra çok sempatik birisi ancak.
"SERGEN YALÇIN BİR SÜRE DAHA KALMALIYDI"
Bana göre kalmalıydı. Çok iyi planlanmamış bir kadroyla çok büyük bir başarı elde etti. O dönem Türk medyası için Sergen Yalçın en iyisiydi. İspanya'ya gitmeliydi. Aradan 3 ay geçtikten sonra bambaşka bir senaryo. Sergen Yalçın gitmeli dendi. Bana göre süreç devam etmeliydi. Nasıl ki Giresunspor'da Hakan Keleş devam etti. Plana sadık kalınmalıydı. O planın neticesinde olmuyor denildiği zaman ayrılık olabilir.