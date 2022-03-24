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Kayıp bir sezon

Atiba Hutchinson, "Çok iyi başladığımız bir sezondu ama şanssızlıklar ve sakatlıklar nedeniyle kayıp bir sezon oldu" dedi. Larin için "Kendi kararı" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Kayıp bir sezon

Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson Kanada milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli krampon bu sezon işlerin hesapladıkları gibi gitmediğini belirtti. Atiba "Çok iyi başladığımız bir sezondu ancak önce sakatlıklar ardından şanssızlıklar nedeniyle motivasyonumuz düştü. Toparladığımız zamanlarda da arkasını getiremedik. Kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullandı. 1 sezon daha forma giymek istediğini Kanada basınına da açıklayan kaptan, "Kendimi iyi hissediyorum. Bu gücü buluyorum" şeklinde konuştu. Atiba futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta farklı bir görevde bulunabileceğini de sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı futbolcu son olarak Larin'in takımdaki durumu için "Buna kendisi karar verecek. O Beşiktaş'ı, Beşiktaş da onu seviyor ama bu devam etmek için her zaman yeterli değildir" dedi.

ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR
Atiba takımdaki genç yeteneklere de dikkat çekti. 39 yaşındaki oyuncu; Ersin, Rıdvan ve Emirhan için methiye dizdi. Atiba "Ersin ve Rıdvan gelecekte Avrupa'da büyük işler yapacak kalitede. Emirhan da büyük bir yetenek ve sadece 17 yaşında. Umarım bunu devam ettirebilirler" ifadelerini kullandı.

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