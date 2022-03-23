Beşiktaş'ta Miralem Pjanic gelişmesi! İspanyollar duyurdu

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'le 1 yıl daha devam etmek istediği belirtildi. Barça'nın, Boşnak yıldızı siyah-beyazlılara 1 sezon daha kiralamaya sıcak baktığı iddia edildi.
Beşiktaş'taMiralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi. Pjanic'i Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. 1 yıl daha oynamak istediğini açıklayan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde, Pjanic ile ilgili flaş ifadelere yer verdi. Barcelona'nın Dest veya Depay'ın satışına karşı çıkmayacağını Pjanic'in ise 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmesini beklediği iddia edildi.