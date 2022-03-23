BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Güven Yalçın'a yeni teklif!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularıyla masaya oturan Beşiktaş yönetimi, bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Güven Yalçın'la pazarlık masasına oturdu. Siyah-beyazlılar 4 yıllık sözleşme önerdiği genç golcüden yanıt bekliyor.
Beşiktaş,sezon sonunda sözleşmesi bitecek Güven Yalçın'la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, takımda tutmak istediği 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yeniden pazarlık masasına oturdu. Beşiktaş önceki teklifinde 23 yaşındaki forvet için 500 bin euro'dan 4 yıllık kontrat önermişti. Ancak Güven Yalçın cephesi, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro talep etmişti. Beşiktaşlı yöneticiler oyuncunun menajeri Ersin Akan ile tekrar bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, aradaki 300 bin euro'luk farkı bonuslarla kapatmak istediklerini belirtti. Menajer Ersin Akan, teklifi düşünüp yanıt vereceklerini iletti. Bu sezon 26 maçta forma giyen güven 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.