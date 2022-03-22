VALERIEN ISMAEL KİMDİR? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael oldu! Siyah beyazlılar, Fransız teknik adamla 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında takımın başında olması bekleniyor. Öte yandan, Önder Karaveli, sezon sonuna kadar yeni teknik direktör Valerien Ismael'in teknik ekibinde yer alacak.



Peki Valerien Ismael kimdir, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte Ismael hakkında merak edilenler...

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı.

2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. Fransız teknik adam son olarak 21/22 sezonunda West Bromwich'i çalıştırdı.

Valérien Ismaël West Brom kariyerinde 29 maçta 1.55'lik puan ortalaması yakalamış ve 6 ay görevde kalmıştı.

