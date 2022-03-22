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Valerien Ismael Beşiktaş'ta!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim, yaptığı toplantı sonrası Valerien Ismael'i teknik direktörlüğe getirme konusunda mutabakata vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 17:54 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 18:15
Valerien Ismael Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli ile yolların resmen ayrılması beklenirken, yeni teknik direktör de netleşti. Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez ve Valerien Ismael'den birini takımın başına getirmek için olağanüstü toplanan yönetim, kararını Ismael'den yana verdi.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de yapılan toplantı sonrası onay verdiği öğrenildi.

1+1 yıllık anlaşma sağlanan 46 yaşındaki Fransız teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacağı kaydedildi.

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