Başkan’la Zoom’da görüştüler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün kulüpte yapılan toplantı sırasında Valerien Ismael ile zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi bu görüşmede beklentilerini tek tek anlatırken, Fransız çalıştırıcı da neler yapmak istediğini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye aktardı.

ISMAEL İÇİN NE DEDİLER?

Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme ve senelik 750 bin euro'luk teklifine sıcak bakan Fransız teknik adam İsmael için İngiliz basınında yapılan bazı yorumlar şöyle:

Ismael, West Brom'da her maçın her dakikasında aynı 3-4-3 dizilişiyle oynadı. Bundan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Elinde oyununu oynatacağı oyuncular olmamasına rağmen sistemini değiştirmeyi reddetti. Bu inatçılık sonunda işine mal oldu.

Ismael'in oynattığı "Val- Ball" isimli bir sistemi var. Bu oyun, yüksek baskı felsefesi ve yoğun oyun tarzını barındırıyor. Bireysel ikili mücadelelerin kazanılması ve rakibin alt edilmesine bağlı oyun anlayışı Fransız teknik adamın olmazsa olmazı...

Valerien Ismael'in bir ekibi yok. Son olarak West Brom yönetiminin yanına yardımcı olarak atadığı Adam Murray ile çalıştı. 40 yaşındaki Murray, genellikle İngiltere'de alt liglerde yardımcı hocalık yaptı.