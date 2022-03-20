Top kırmızıya döndü

Beşıktaş-Hatay maçı zeminin belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem, golün ardından topu değişmesini istedi.
Beşıktaş-Hatay maçı zeminin belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem, golün ardından topu değişmesini istedi.