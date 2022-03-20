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Top kırmızıya döndü

Beşıktaş-Hatay maçı zeminin belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem, golün ardından topu değişmesini istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Top kırmızıya döndü
Beşıktaş-Hatay maçı zeminin belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem, golün ardından topu değişmesini istedi.
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