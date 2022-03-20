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Son vuruşta sıkıntı var

Karaveli: Oyun üstünlüğü yine bizdeydi. Sonuçlandırma sorunumuz devam ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 06:50
Son vuruşta sıkıntı var
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Buna benzer maçları çok oynadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyun kontrolü bizde oldu. Ama sonuçlandırma sorunu ve yediğimiz bireysel hatalardan gollerle kazanamadık. Yine aynı oldu. " dedi. Batshuayi'nin kaçırdığı goller için, "Sadece o değil. Başka oyuncularda da goller kaçırıyor. Vuruş sorunu nedeniyle kaçırıyor" diyen Karaveli, "G.Saray maçından sonra da söylemiştim, isabetli tek şutla bitirdik. Bugün de şutlar var ama kalecinin olduğu yere gitti. Dikkat eksikliği var" ifadelerini kullandı.
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