Avrupa'da büyük hüsran! Bedeli ağır oldu

Avrupa'da yaşadığımız hüsranın faturası ağır oldu. Galatasaray'ın da Barcelona'ya elenerek Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansımız kalmadı.
Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye şu anda 27.100 puanla 19. sırada yer alırken, 2023-24 sezonundan itibaren artık Avrupa'da 5 takımla değil 4 ekiple mücadele edeceğiz. Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi 1. ön elemesine, diğer 3 katılımcı ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki numaralı organizasyon olan Avrupa Ligi'nde ise 2023-24'ten itibaren yokuz.
TAM 31 SENE GERİYE GİTTİK
Bu performansla birlikte Türk kulüpleri, Avrupa'da son 31 yılın en kötü dönemine girdi. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye, o tarihten bu yana 18. sıranın altında hiç kalmamıştı. Bu arada bir takımı (Bodo/Glimt) Konferans Ligi'nde yer alan 20. sıradaki Norveç (26.750) ülkemizi geçme ihtimaline sahip.