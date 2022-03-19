Avrupa'da büyük hüsran! Bedeli ağır oldu

Avrupa'da yaşadığımız hüsranın faturası ağır oldu. Galatasaray'ın da Barcelona'ya elenerek Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasında sezonu ilk 15'te bitirme şansımız kalmadı.

Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye şu anda 27.100 puanla 19. sırada yer alırken, 2023-24 sezonundan itibaren artık Avrupa'da 5 takımla değil 4 ekiple mücadele edeceğiz. Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi 1. ön elemesine, diğer 3 katılımcı ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki numaralı organizasyon olan Avrupa Ligi'nde ise 2023-24'ten itibaren yokuz.