Talisca çağrıları

Beşiktaş'ta Talisca'nın durumu tam bir bilmeceye döndü. Başkan Çebi'nin "Şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" söyleminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı yıldıza "Come to Besiktas", yönetime de "Bir Talisca yeter" çağrıları göndermeye devam ederek; Sambacının dönmesini istiyor.
Beşiktaş'ta Talisca'nın durumu tam bir bilmeceye döndü. Başkan Çebi'nin "Şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" söyleminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı yıldıza "Come to Besiktas", yönetime de "Bir Talisca yeter" çağrıları göndermeye devam ederek; Sambacının dönmesini istiyor.