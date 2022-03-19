Haberler Beşiktaş Talisca çağrıları

Talisca çağrıları

Beşiktaş'ta Talisca'nın durumu tam bir bilmeceye döndü. Başkan Çebi'nin "Şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" söyleminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı yıldıza "Come to Besiktas", yönetime de "Bir Talisca yeter" çağrıları göndermeye devam ederek; Sambacının dönmesini istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Talisca çağrıları
Beşiktaş'ta Talisca'nın durumu tam bir bilmeceye döndü. Başkan Çebi'nin "Şartlarımızı kabul etsin, onu sırtımda taşırım" söyleminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı yıldıza "Come to Besiktas", yönetime de "Bir Talisca yeter" çağrıları göndermeye devam ederek; Sambacının dönmesini istiyor.
DİĞER
Sanat dünyası büyük zaferimize ve görkemli 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu!
Uğur Akkuş’la boşanma kararı alan Ebru Şallı'dan olay yaratan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor