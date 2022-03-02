BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Beşiktaş'ta Ghezzal hem çok formda, hem de olayı yürekten sahipleniyor. Batshuayi'de gol atmanın moralini cebine koymuş durumda, eğer Önder hoca biraz sabır gösterir ve yeterli zamanı verirse Alex Teixeira da farklı bir çizgiye gelebilir. Bir de Josef var ki dinlendirme bahanesiyle bu kaliteden vazgeçmemek lazım. Önder hoca bazen bu tür riskler alıyor ki, bence almamalı.

ZTK'da Kartal'ın hem bugünkü maçı zor hem de bu turu geçmesi halinde sonrası. Çünkü artık kupaya iki adım kalmış oluyor ve her rakibin motivasyonu da çok yüksek olacak. İşi sıkı tutmak lazım. Beşiktaş taraftarı da bugün tribündeki yerini almalı ve takımına her zamanki gibi destek olmalıdır.