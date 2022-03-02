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BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş kazanarak yoluna devam etmek isterken, Karaveli oyuncularına son taktiklerini verdi. Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlılar için bir yazı kaleme alan usta yazar Turgay Demir, Önder Karaveli için ayrı bir parantez açarken "Önder hoca bazen riskler alıyor ki, bence almamalı" ifadelerini kullandı. İşte o yazı... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 07:44
BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Kupa'nın birini Trabzonspor kapmış durumda, o nedenle Beşiktaş bir yandan ligde en iyi yeri elde etmeye çalışırken diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürebilirse şu kötü sezonu iyi bir şekilde tamamlamış olur.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Bugünkü rakip Kayserispor da Kupa'ya göz dikmiş durumda. Hikmet Karaman'ın tavrı, tarzı malum, adını yazdığı yerde mutlaka bir hedefe koşar.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Elinde, "ligi sallar" diyebileceğimiz bir yıldız yok belki ama sahaya attığı her oyuncu bir şeyler yapmaya çalışıyor, yani homojen bir takım yaratmış durumda. Hal böyle olunca kora kor bir mücadele, son ana kadar dinmeyen bir heyecan fırtınası izlememiz mümkündür.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Beşiktaş'ta Ghezzal hem çok formda, hem de olayı yürekten sahipleniyor. Batshuayi'de gol atmanın moralini cebine koymuş durumda, eğer Önder hoca biraz sabır gösterir ve yeterli zamanı verirse Alex Teixeira da farklı bir çizgiye gelebilir. Bir de Josef var ki dinlendirme bahanesiyle bu kaliteden vazgeçmemek lazım. Önder hoca bazen bu tür riskler alıyor ki, bence almamalı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

ZTK'da Kartal'ın hem bugünkü maçı zor hem de bu turu geçmesi halinde sonrası. Çünkü artık kupaya iki adım kalmış oluyor ve her rakibin motivasyonu da çok yüksek olacak. İşi sıkı tutmak lazım. Beşiktaş taraftarı da bugün tribündeki yerini almalı ve takımına her zamanki gibi destek olmalıdır.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Zorlu bir rakip karşısında 12. Adam mutlaka takımın yanında olmalı. Malum bizde, VAR'ı devreye sokabilmek için bayağı gürültü koparmak gerekiyor. Bizim VAR protokolümüz de böyle maalesef. Öyleyse o gürültüyü koparacak olanlar mutlaka tribünde olmalı.

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