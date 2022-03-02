BEŞİKTAŞ HABERİ - Turgay Demir'den Önder Karaveli'ye eleştiri! "Bazen riskler alıyor ki..."

Kupa'nın birini Trabzonspor kapmış durumda, o nedenle Beşiktaş bir yandan ligde en iyi yeri elde etmeye çalışırken diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürebilirse şu kötü sezonu iyi bir şekilde tamamlamış olur.
Bugünkü rakip Kayserispor da Kupa'ya göz dikmiş durumda. Hikmet Karaman'ın tavrı, tarzı malum, adını yazdığı yerde mutlaka bir hedefe koşar.
Elinde, "ligi sallar" diyebileceğimiz bir yıldız yok belki ama sahaya attığı her oyuncu bir şeyler yapmaya çalışıyor, yani homojen bir takım yaratmış durumda. Hal böyle olunca kora kor bir mücadele, son ana kadar dinmeyen bir heyecan fırtınası izlememiz mümkündür.