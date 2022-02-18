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Salzburg'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders! Hem sahada hem kasada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan ve Avusturya Ligi'nde son 8 sezonda şampiyon olan Salzburg, başarısı ile 3 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders veriyor. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:26
Salzburg'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders! Hem sahada hem kasada...

Son dönemde Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren kulüplerden biri olan Salzburg hem sahada hem da kasadaki kazancıyla dikkatleri çekiyor. Salzburg son 8 sezonda yetiştirdiği yıldız isimleri Avrupa'nın 5 büyük ligine pazarladı. Avusturya ekibi bu sayede kasasına tam 433 milyon Euro koydu.

Salzburg'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders! Hem sahada hem kasada...

Üstelik Salzburg kazandığı milyon Euro'ları har vurup harman da savurmadı. Avusturya kulübünün son dönemde yaptığı en pahalı transfer 2019-20 sezonunda Basel'den 11,2 milyon Euro'ya alınan Noah Okafor oldu. Avusturya Ligi'nde son 8 sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyen Salzburg'u 33 yaşındaki Matthias Jaissle çalıştırıyor. Ülke futbolunda tam anlamıyla hegemonya kurmuş durumda.

Salzburg'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders! Hem sahada hem kasada...

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Salzburg'un son dönemde hem saha içindeki performansı hem de kulüp yönetimindeki başarısı, 3 büyüklere tek kelimeyle ders olacak cinsten. Takvim'in haberine göre; Avusturya ekibi, kaybettiği yıldızlara ve teknik direktörlere rağmen başarının nasıl sürdürülebilir olacağını herkese gösteriyor. Galatasaray son 3 sezonda 13.26 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaparken 40.25 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaptı.

Salzburg'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ders! Hem sahada hem kasada...

KARTAL HİÇ SATAMADI!

Fenerbahçe bu süreçte 47.65 milyon Euro'luk satış gerçekleştirirken 55.77 milyon Euro'luk harcama yaptı. Beşiktaş son 3 sezonda sadece 1.5 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. 25.21 milyon Euro bonservis ücreti harcadı.

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