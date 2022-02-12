Haberler Beşiktaş Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı (BJK spor haberi)

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.30'da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 17.00'de özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.
DİĞER
Kediye şiddet uygulayan Kurt Zouma'ya takım arkadaşı sahip çıktı! "Daha büyük sorunlar var..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor