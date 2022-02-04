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BEŞİKTAŞ TRANSFFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni hedefi Kaan Ayhan! Görüşmeleri o isim yapacak

Gedson Fernandes’i 4+1 yıllığına renklerine katan Beşiktaş, şimdi de eski gözdesi Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo'da forma giyen milli stoper için için menajeri Ersin Akan’a yetki verdi. Kaan için İtalyan ekibiyle görüşmeleri Akan yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni hedefi Kaan Ayhan! Görüşmeleri o isim yapacak

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün ezeli rakibi G.Saray'ın da çok istediği Gedson Fernandes ile 4+1 senelik anlaşma yapan ve oyuncuyu 1 Temmuz itibarıyla kadrosuna katacak olan siyahbeyazlılar, rotasını sezon başından bu yana almak için uğraştığı Kaan Ayhan'a çevirdi. Gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan'la bir kez daha bir araya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni hedefi Kaan Ayhan! Görüşmeleri o isim yapacak

Güven için zaten prensip anlaşmasına varan ikili sürpriz bir isim için görüştü. Bu isim Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Kaan Ayhan oldu. Akan, Kaan'ın menajerlik haklarını aldıktan sonra görüştüğü ilk ismin kendisi olduğunu Kazancı'ya söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni hedefi Kaan Ayhan! Görüşmeleri o isim yapacak

Daha önce milli maç için geldiği Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıklayan Kaan için Sassuolo ile görüşmeleri yürütmek için yetki verildiği ifade edildi.

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