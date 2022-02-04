BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Gedson Fernandes yorumu!

TURGAY DEMİR - GEDSON PATLAMASI
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i gelecek yılki kadrosuna katarak hem önemli bir oyuncu transfer etmiş oldu, hem de G.Saray'ı yeni bir kaosa sürükledi. Elbette bu transfer rakibin moralini bozmak için yapılmadı ama G.Saray cephesinde, gerçeklerden çok uzak şekilde "Gedson geldi, geliyor" tarzında öyle söylemler oldu ki taraftar da doğal olarak yönetimden sızan haberlere inandı.
Gedson'u Beşiktaş kapınca yıkım da büyük oldu. Darbenin şiddetini artıran Kartal'ın değil Aslan'ın tavırları oldu vesselam. Beşiktaş taraftarının sevinci, rakibinin ise üzüntüsü katlandıysa bunun sebebi iş bilenlerle, bilmeyenlerin yarışmasıdır.
Hemen belirtelim Beşiktaş son anda devreye girip bitirmedi bu transferi. Sezon başında Benfica ile Gedson için görüşmeler yapıldı. Portekiz kulübü öncelikle oyuncunun beklenen çıkışı yapıp yapmayacağını görmek istiyordu. İş sürüncemede kaldı.