BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken Gedson Fernandes yorumu!

Yeni çözümler üretip bir süre yol aldıktan sonra bir de bakmışsın Larin ya da Kenan form tutmuşlar, o taktirde yine oynatırsın... Ancak bu halleriyle o iki limana sığınmaya çalışırsan eleştiriler süreceği gibi başarı da gelmeyecektir.

CYLE LARIN'İN DURUMU MANİDAR Yukarıda Larin formsuz dedik, burada nedenini de söyleyelim; imza!.. Henüz istediği sözleşmeyi alamadığı için keyfi yerinde değil arka direk Larin'in... Sağlam sözleşme istiyor ve onu alma şansı da yok. Ya 1.7 milyon euro'yu kabul edip eski günlere dönecek ya da menajerinin gazıyla naz yapmayı sürdürecek ve sezon sonu gidecek. Çünkü Larin'e bir yıllık 2.5 milyon euro kimse vermez, Beşiktaş hiç vermez.