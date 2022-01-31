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Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

Beşiktaş haberleri: Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu için Yeni Malatyaspor devreye girdi. Başkan Adil Gevrek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:53
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic sezon öncesinde siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

BAŞAKŞEHİR'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'ta sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transferi olmamıştı. Ljajic, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

ANLAŞMA TAMAM

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic atağa geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

GEVREK: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK

Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

LJAJIC'İN PERFORMANSI

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti. Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı.

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