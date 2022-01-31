Yeni Malatyaspor Beşiktaş'la Adem Ljajic transferinde anlaşmaya vardı

GEVREK: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK

Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.