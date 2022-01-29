BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Larin ve transfer sözleri

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karaveli Larin ve transfer konularıyla ilgili soruları da yanıtladı. İşte Karaveli'nin açıklamaları.

"BİZ TRANSFER YAPMAYA BAŞLADIK"

"Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan... Bunlar bizim kış dönemi transferlerimiz.

Transferlerimiz sesli geçiyor. Biz transfer yapmaya başladık. Belki medya atlıyor. Kerem Kalafat'ı getirdik. Rosier'e alternatif olarak sağ beke. Takım için daha az süre alan oyuncuları daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunlardan biri Alex, N'Koudou da Mart'ta başlayacak çalışmalara. O tarz oyunculara ihtiyacımız var."

LARIN SÖZLERİ

"Larin ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Bunu sormanızı normal karşılıyorum. Larin geçen sezon şampiyonlukta ve kupada pay sahibi olan bir isim. Bu sezon da gol katkısı verdi yine. Kanada Milli Takımı'nın güncel oyuncusu şu anda da kampta zaten.

Ben 24 Aralık'ta sözleşme imzaladım Beşiktaş'la, idari bir zorunluluk zaten bu. 15 gün sonra sözleşme imzalamanız gerekiyor. Yönetim ve Ceyhun Bey, ben göreve başladıktan sonra bana herhangi bir oyuncuyla ilgili bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösterir. Benden önce de yaşanmamıştır, bundan sonra da olamaz.

Malatyaspor maçında 4-1-4-1 formatı ile oynadık. Çok fazla pozisyonuna giriyorduk ama atamıyorduk. Bizim 5 gol beklentisinin altında oynadığımız maç zaten çok azdı. Alex dönüyordu o maç ve kullanmak istedik ama tam hazır da değildi. Larin'le ilgili bir değerlendirme yapmamız ve dinlendirmemiz gerekiyordu. Josef'i de dinlendirmemiz gerekiyordu ve o gün sakatlandı.

Alex önde kaldığında Kenan, orta sahaya katkı verdiği için Malatyaspor karşılaşmasında onu tercih ettik.

Malatyaspor, geride kalabalık duran bir takım. Malatyaspor'a karşı hiçbir takım bu kadar pozisyon bulamıştır. Kenarda dripling yapan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, ben bunu planlamıştım ve Emirhan'ı oyuna aldım. Larin o gün oyuna girmedi. Larin'in oynamaması yüzde yüz teknik bir karardır. Artısı da eksisi de bana aittir."

