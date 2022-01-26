Beşiktaş'tan transfer açıklaması! "Şartlar uyarsa..."

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'ın geleceği hakkında konuştu. 3 futbolcuyla yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Kazancı, "Aralıklarla bu görüşmeleri yaptık. Milli arada tekrardan görüşeceğiz. İnşallah her üçü için de doğru ekonomik şartlar olursa devam ederiz. Üçü de planlamamızda yer alabilecek oyuncular. Sezon sonuna doğru inşallah tekrardan hepsiyle anlaşmış oluruz. Ama anlaşamazsak da mutlaka alternatiflere yönlenmek zorundayız" ifadesini kullandı.

Sportif Direktör Ceyhan Kazancı, Cyle Larin'in Malatyaspor maçında 11'de olmamasıyla ilgili ise, "Sözleşme imzalamaya yanaşmadığı için yönetim ve Ceyhun Kazancı oynattırmadı" şeklinde sosyal medyada çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak "Böyle bir durum söz konusu değil. Yönetim kurulumuzun ve benim, şahsen Önder hocanın kararlarına karşımam ya da onu yorumlamam diye bir şey söz konusu olamaz. Bu yorumlar Önder hocaya çok büyük saygısızlık" yorumunu yaptı.