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Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - Yeni Malatyaspor BJK maçı canlı anlatım📺

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takımın 35, ev sahibi ekibin ise 15 puanı bulunuyor. Ev sahibi takımda eksik veya cezalı oyuncu olmazken Beşiktaş'ta da Karagümrük maçında forma giymeyen Atiba, Welinton ve Emirhan kadroya döndü. beIN Sports'ta canlı yayınlanan müsabakanın canlı anlatımı ise fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:56
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE - Yeni Malatyaspor BJK maçı canlı anlatım📺

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında 35 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, 15 puanla son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Semih, Sadık, Hafez, Aabid, Azubuike, Mounir, Mehdi, Mustafa, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Kenan, Teixeira, Batshuayi


3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

CANLI SKOR - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın!

DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

CANLI SKOR - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın!

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