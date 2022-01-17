BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan, sezon sonuna kadar takımın başına Önder Karaveli'yi getirerek öze dönüş operasyonu başlatan Beşiktaş'ta iki futbolcuya teklif yağıyor.

Siyah beyazlıların sezon başı kadrosuna kattığı Kenan Karaman ve Salih Uçan beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle Salih forma şansı bulmakta zorlanırken, Kenan'ın da git gide aldığı süre azaldı. Yeni Asır'ın haberine göre; ancak iki yıldıza Süper Lig ekiplerinden teklif yağıyor.