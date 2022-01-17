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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Kenan Karaman ve Salih Uçan'ın talipleri artıyor. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:23
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan, sezon sonuna kadar takımın başına Önder Karaveli'yi getirerek öze dönüş operasyonu başlatan Beşiktaş'ta iki futbolcuya teklif yağıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

Siyah beyazlıların sezon başı kadrosuna kattığı Kenan Karaman ve Salih Uçan beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle Salih forma şansı bulmakta zorlanırken, Kenan'ın da git gide aldığı süre azaldı. Yeni Asır'ın haberine göre; ancak iki yıldıza Süper Lig ekiplerinden teklif yağıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

Geçtiğimiz günlerde İzmir ekibi Göztepe'nin talip olduğu Salih Uçan'a bu kez eski takımı Alanyaspor talip oldu. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'dan sonra Salih'i de yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a teklif yağıyor! Kenan Karaman ve Salih Uçan... (BJK spor haberi)

SON KARAR KARAVELİ'NİN

Kenan'a ise son dönemdeki performansıyla herkesin beğenisini kazan Giresunspor talip oldu. Karadeniz ekibi golcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Kurmaylar, oyuncuların bekleneni verememesi nedeniyle gelen tekliflere sıcak bakarken son kararı teknik direktör Önder Karaveli verecek.

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