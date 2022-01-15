BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - ÇOCUK GİBİ! Beşiktaşlı oyuncular yürümekten koşmaya geçmeye çalışan çocuk gibi… Sanki geride kalan sezon üç kupayı başkaları aldı! Diyeceksiniz ki, takım kazanmış bu nasıl bir giriş!? Son saniyede gol yeseler neler yazacaksam şimdi de onları yazıyorum. Nitekim yemek için ellerinden geleni (!) yaptılar. Ayıp… Yazık…

Koca Beşiktaş, karşısında bilmem kaç eksikli Gaziantepspor var ve tribünde binler, ekran başında milyonlar ölüp ölüp diriliyorlar… Neden!? Çünkü son vuruşları iyi olan bir golcüsü yok! Neden! Hücum, savunma fark etmez en basit pozisyonda, kendilerini zora sokacak en garip hareketi yapmakta yarışıyorlar. Baskı kurmuşsun, takır takır oynuyorsun, doğru zamanda iki doğru pas verilse ya da bir şut atılsa maç daha ilk yarıda kopacak ama nerde!?