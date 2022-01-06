SÜPER KUPA HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Antalyaspor maçını değerlendirdi!

Önder hoca değişiklikler için bekledi, çünkü kulübesi sağlam değildi. Baktı olacak gibi değil, Pjanic de sakatlanınca onunla birlikte Larin ve Kenan'ı dışarı alıp, Umut, Emirhan ve uzun süredir sakat olan Alex'i sahaya sürdü. 17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan'a resmen taş çıkarttı, adeta ders verdi, Alex ön tarafa bir hareket getirdi diyebiliriz.
Uzatmalarda iki takımda da yorgunluk belirtileri olsa da Beşiktaş daha etkili olan taraftı fakat deyim yerindeyse fişi çekemedi. Penaltılarda panter Ersin sahne aldı ve Beşiktaş geride kalan sezonu üç kupayla taçlandırmış oldu. Unutmadan, Montero ile birlikte genç Emirhan da bana göre gecenin en iyisiydi.
SİNAN VARDAR - TEBRİKLER EVLAT
Beşiktaş Süper Kupa'nın özellikle ilk 45 dakikasında şampiyona yakışır bir oyun ortaya koydu. Oyunu rakip sahaya yıkan ve sağlı sollu ataklarla gol arayan takım bu sezonun rakipsiz en iyi Beşiktaş'ydı. Dün özellikle Pjanic oyunda kaldığı 67 dakikada takımı maestro gibi yönetti. Boşnak yıldız tek toplarla öyle paslar attı ki seyrederken mest oldum. Açık ve net; Pjanic Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kaliteli yabancılardan biri. Keşke temelli Beşiktaş'ta kalsa...