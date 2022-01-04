BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'ten esprili Juventus yanıtı!

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İtalyan basınından Tutto Sport'a röportaj verdi. Boşnak yıldız, "Juventus'a Türkiye'den önerebileceğin bir futbolcu var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Evet, Miralem Pjanic... Şaka bir yana orada iyi yetenekler var ama Juventus'ta oynamak kolay değildir. Büyük bir sorumluluk gerektirir."

İtalyan basınında bu yanıt, "Şaka mı yoksa mesaj mı?" denilerek oyuncunun eski takımı Juventus'a geri dönme mesajı verdiği şeklinde yorumlandı. 31 yaşındaki tecrübeli isim ligin ilk yarısında Beşiktaş'a beklenen katkıyı sağlayamadı ve çıktığı 16 karşılaşmada 4 asist yaptı.