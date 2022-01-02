Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.
Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.
ATLETICO RAKİP OLDU!
Beşiktaş'ta N'Salala'nın kadro dışı bırakılması Rıdvan ve Umut Meraş'ın da performanslarında istikrar sağlanamaması, Galatasaray'da ise Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram'ın performanslarındaki yetersizlik, iki takımı da sol bek arayışına itti. Bu doğrultuda bir süredir Lucas Olaza ile ilgilenen Beşiktaş ve Galatasaray'a Atletico Madrid rakip oldu.
SIKINTIYI OLAZA ÇÖZECEK
'Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek' başlığıyla verilen haberde, uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı.
Haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri belirtildi.
6 MİLYON EURO!
Valladolid'in Lucas Olaza'ya olan ilgiyi açıkça belli ettiği ve bu durumun Atletico Madrid, Espanyol, Elche ve Levante'yi harekete geçirdiği ifade edildi.
Buna rağmen oyuncu için istenen 6 milyon Euro'yu Atletico Madrid'in makul görmediği ve bu nedenle Olaza'nın Beşiktaş ya da Galatasaray'a daha yakın olduğu yazıldı.