Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray , bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.

SIKINTIYI OLAZA ÇÖZECEK

'Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek' başlığıyla verilen haberde, uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı.

Haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri belirtildi.