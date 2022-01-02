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Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

Süper Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş ve Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. İki takım da kadrosunu sol bek ile güçlendirmek isterken hedefteki isim de Lucas Olaza'ydı. İspanyol basını oyuncuyla Atletico Madrid'in de ilgilendiğini yazarken, temsilcilerimiz transferde bir adım önde görüldü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 14:51
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.

Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

ATLETICO RAKİP OLDU!

Beşiktaş'ta N'Salala'nın kadro dışı bırakılması Rıdvan ve Umut Meraş'ın da performanslarında istikrar sağlanamaması, Galatasaray'da ise Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram'ın performanslarındaki yetersizlik, iki takımı da sol bek arayışına itti. Bu doğrultuda bir süredir Lucas Olaza ile ilgilenen Beşiktaş ve Galatasaray'a Atletico Madrid rakip oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

SIKINTIYI OLAZA ÇÖZECEK

'Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek' başlığıyla verilen haberde, uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı.

Haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza transferinde bir adım önde! Simeone rakip oldu

6 MİLYON EURO!

Valladolid'in Lucas Olaza'ya olan ilgiyi açıkça belli ettiği ve bu durumun Atletico Madrid, Espanyol, Elche ve Levante'yi harekete geçirdiği ifade edildi.

Buna rağmen oyuncu için istenen 6 milyon Euro'yu Atletico Madrid'in makul görmediği ve bu nedenle Olaza'nın Beşiktaş ya da Galatasaray'a daha yakın olduğu yazıldı.

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