İnişli-çıkışlı bir 2021

Beşiktaş 2021 yılında iki kupa sevinci birden yaşamayı başardı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyahbeyazlılar 15 Mayıs'ta Göztepe'yi 2-1 yendi ve gol averajıyla G.Saray'ın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluktan 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesine çıkan Beşiktaş, 18 Mayıs'ta yine İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

İKİNCİ YARI BÜYÜK DÜŞÜŞ

Beşiktaş yılın ikinci yarısında ise büyük düşüş yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önüne hedefler koyan siyah-beyazlı takım, ummadığı sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Ligde ilk yarı sonunda 28 puan toplayan Beşiktaş, 46 puanlı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.

DEVLER LİGİ'NDE HÜSRAN

Son dönemde Avrupa'daki sonuçlarla adından söz ettiren Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşadı. Grubundaki 6 maçı da yitiren siyah-beyazlılar, Türk futbol tarihindeki en kötü Devler Ligi performansı göstermekten kurtulamadı.

YALÇIN GİTTİ, KARAVELİ GELDİ

Beşiktaş'a iki kupa sevinci yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın 9 Aralık'ta görevinden istifa etti. Beşiktaş yönetimi Önder Karaveli'yi göreve getirdi. Karaveli yönetiminde ligde 4 maça çıkan Beşiktaş 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı; Türkiye Kupası'nda da da üst tura çıktı.

ORMAN İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Kulübü, yılın son günlerini pandemi nedeniyle daha önce yapılamayan idari ve mali genel kurul toplantılarıyla geçirdi. 2019 idari ve mali genel kurulunda, eski başkan Fikret Orman ve yönetimi kongre üyeleri tarafından ibra edilmedi.

56 MAÇTA 30 GALİBİYET

Beşiktaş, 2021'de 56 maça çıktı. Bunların 30'unu galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, 9 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti.