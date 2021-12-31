Savunmayı yapamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada kapatırken savunma anlamında ligin en kötü ekipleri arasında yer aldı. İlk yarıda 28 gol yiyen Beşiktaş, Devler Ligi'nde ise 19 golü kalesinde gördü. 25 resmi maçta 47 gol yiyen siyah-beyazlılarda maç başına ortalama ise 1.67 oldu. Süper Lig'in ilk 4 haftasında gol yemeyen Kartal sonrasında ise kabusu yaşadı. Son 15 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip 28 golle ligin en fazla gol yiyen 8 takımı arasında yer aldı. Beşiktaş ilk 7 sıradaki takımlar arasında ise en fazla gol yiyen ekip konumunda.